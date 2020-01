Esporte Com gols de Lucas Lima e Willian, Palmeiras vence New York City na Florida Cup Com a vitória, o Palmeiras assumiu a liderança do grupo único com cinco pontos, contra três do Corinthians e um do Atlético Nacional (Colômbia)

O Palmeiras conquistou sua primeira vitória na temporada 2020 sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Neste sábado, em Orlando (EUA), derrotou o New York de virada por 2 a 1, pela segunda e última rodada do Torneio da Flórida. De Rosario abriu o placar para o time americano na etapa inicial. Lucas Lima e Willian fizeram os gols da virada palmeirense. Com a vitória, ...