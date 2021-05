Esporte Com gols de letra, Grêmio Anápolis e Vila empatam e deixam final aberta Após jogo equilibrado no Estádio Jonas Duarte, Tigre e Raposa decidem título goiano no OBA

Grêmio Anápolis e Vila Nova deixaram a decisão do Goianão 2021 para ser definida no próximo domingo (23), em Goiânia, após o empate por 1 a 1 entre ambos, na tarde deste domingo (16), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O primeiro jogo da decisão do Estadual foi marcado pela monotonia do primeiro tempo, quando as equipes não criaram chances e foram previs...