Com gols de Gabriel e Arrascaeta, Flamengo vence o Cruzeiro por 2 a 1 no Mineirão

O Flamengo segue em grande fase no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time carioca deu sequência ao bom momento e venceu o Cruzeiro por 2 a 1, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 20.ª rodada, na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória foram marcados pelo atacante Gabriel e pelo meia uruguaio Arrascaeta, que fez valer a l...