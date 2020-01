Esporte Com gols de estreantes, Goiás vira sobre a Anapolina Keko Villalva e Daniel Bessa marcam e clube esmeraldino mantém invencibilidade ao bater a Rubra por 3 a 1

Mesmo atuando com apenas dois titulares, o Goiás conseguiu vencer a Anapolina. Na noite desta quarta (29), os esmeraldinos bateram, de virada, a lanterna do estadual por 3 a 1, no Jonas Duarte, pela terceira rodada. Com isso, chega aos sete pontos e segue na terceira posição geral. Já o time colorado segue sem pontuar. Os times voltam a campo no domingo, às 16 hor...