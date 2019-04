Esporte Com gols de Cristiano Ronaldo e David Neres, Ajax e Juventus empatam na Holanda Clubes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (16), pelo jogo da volta. Duelo será disputado em Turim

Ajax e Juventus empataram, por 1 a 1, nesta quarta-feira (10), em Amsterdã, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, com os gols do duelo tendo sido marcados por Cristiano Ronaldo e David Neres. Os times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (16), em Turim, e a equipe italiana joga por um empate sem gols para se classificar à semifinal. Após el...