Esporte Com gols de Ênio, Botafogo estreia com vitória no Grupo 4 da Copa São Paulo Ênio é considerado uma joia no clube carioca. Ele marcou os dois gols da vitória alvinegra sobre o Visão Celeste-RN

O garoto Ênio foi o herói do Botafogo, nesta sexta-feira, na estreia pelo Grupo 4 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele anotou gols aos 18 minutos e aos 26 minutos do segundo tempo na vitória, por 2 a 0, sobre o potiguar Visão Celeste em Bauru. No Grupo 7, o Capivariano superou o Linense, por 2 a 0, em Santa Bárbara d'Oeste. Esta é a mesma chave do Internacion...