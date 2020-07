Esporte Com goleiro, Vila Nova busca reposição e concorrência para posição Pedro Henrique Campanelli se junta ao titular Fabrício e ao reserva Clériston como opções para o gol

O Vila Nova anunciou na manhã desta quinta-feira (9) a contratação do goleiro Pedro Henrique Campanelli, de 25 anos, com contrato até o fim de 2020. O jogador é o sétimo reforço do clube colorado para disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e chega ao Tigre para disputar espaço com os goleiros Fabrício e Clériston.A diretoria colorada buscou um novo nome para a posição...