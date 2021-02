Esporte Com goleiro do Flamengo no radar do clube, Atlético-GO vai avaliar opções na posição Rubro-negro tenta se preparar para substituir Jean em 2021

O Atlético-GO tem consciência de que o goleiro Jean será negociado pelo São Paulo após o fim da Série A de 2020 e procura outro goleiro. O clube negocia com o Flamengo a contratação de César, de 29 anos, e terá de avaliar as opções à disposição no elenco. O presidente do Dragão, Adson Batista, disse no sábado (6) que espera que o clube carioca possa ceder o joga...