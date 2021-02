Esporte Com goleada do Bahia, Atlético-GO garante Sul-Americana e Goiás precisa ganhar duas pra escapar Vitória do tricolor baiano com hat-trick de Rodriguinho mexe com as contas dos dois goianos na Série A

A goleada do Bahia sobre o Fortaleza, por 4 a 0, na noite deste sábado (20), mexeu com as contas dos times goianos no Campeonato Brasileiro. O Atlético-GO se deu bem e já está garantido na Copa Sul-Americana de 2021. Qualquer combinação de resultados que podem ocorrer nos jogos que ainda restam e qualquer que seja o campeão da Copa do Brasil, o Dragão não fica f...