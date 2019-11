Esporte Com goleada, Atlético vence Oeste e retoma lugar no G-4 Pedro Raul, duas vezes, e Mike fizeram gols no 1º tempo, e Oliveira, no 2º tempo, fechou a goleada do Dragão, que voltou ao 4º lugar na tabela

O Atlético goleou o Oeste, na noite desta terça-feira (12), na Arena Barueri, por 4 a 0. No primeiro tempo, Pedro Raul marcou aos 27 e 32 minutos e Mike, aos 47. Oliveira foi o autor do gol que fechou a goleada, aos 22 do 2º tempo. O resultado fez o Dragão retomar o 4º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, com 57 pontos. A equipe de Bar...