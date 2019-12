Esporte Com golaços de Salah, Liverpool vence Watford antes ir ao Mundial de Clubes O resultado deixa o Liverpool, o único invicto no torneio, com 49 pontos

No último jogo antes de o elenco principal embarcar para Doha, no Catar, para a disputa do Mundial de Clubes, o Liverpool não fez um grande jogo, mas derrotou o lanterna Watford por 2 a 0, neste sábado, em casa, na abertura da 17ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado deixa o Liverpool, o único invicto no torneio, com 49 pontos, 11 a mais que o vice-líder Leicester, ...