Esporte Com golaço, Vila Nova vence Brasil de Pelotas no Sul e alivia situação na Série B Tigre marca um gol em cada tempo e triunfa pela primeira vez sob o comando de Marcelo Cabo

Precisando vencer para afastar a crise, o Vila Nova foi ao Sul do País para fazer embate direto contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De lá, voltará para Goiânia com um 2 a 0 favorável e um pouco mais distante no Z4 da Segundona. Os gols saíram cada um em uma etapa. Neto Moura, aos 23 minutos do pri...