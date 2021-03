Esporte Com golaço no fim, Flamengo vence Nova Iguaçu em estreia no Carioca Após a conquista do título do Brasileiro, que terminou na última quinta-feira, o elenco principal do Rubro-Negro ganhou uns dias de descanso e retorna às atividades apenas no dia 15 de março

Com jovens da base em campo, o Flamengo estreou no Campeonato Carioca com vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, na noite desta terça-feira (2), no Maracanã. Max, com um golaço no último minuto, garantiu o triunfo. Com o resultado, o rubro-Negro vai a três pontos, enquanto a equipe da Baixada Fluminense permanece sem pontuar. Na próxima rodada, o Fla, mesmo visita...