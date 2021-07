Esporte Com golaço no fim, Colômbia vence o Peru e fica em terceiro na Copa América Equipe do técnico Reinaldo Rueda vence por 3 a 2, de virada, no Mané Garrincha, em Brasília

Com um golaço de Luis Diaz nos acréscimos do segundo tempo, a Colômbia conquistou o terceiro lugar da Copa América. Nesta sexta-feira (9), no Mané Garrincha, em Brasília (DF), com placar de 3 a 2, a equipe de Reinaldo Rueda bateu o Peru, de virada. Numa pancada de fora da área, no ângulo, Diaz fez seu segundo gol do jogo. Cuadrado fez o outro colombiano. O Peru m...