Com golaço, Manchester City vence, retoma liderança e fica perto do título

Com um golaço do zagueiro Kompany, o Manchester City se aproximou do título do Campeonato Inglês nesta segunda-feira, no encerramento da 37ª e penúltima rodada. O time comandado por Josep Guardiola venceu o Leicester City por 1 a 0, retomou a liderança da tabela e voltou a desbancar o Liverpool. Assim, o time de Manchester chegou aos 95 pontos, contra 94 do Liver...