Esporte Com golaço de Marinho, Santos vence o Botafogo e iguala Palmeiras na liderança O resultado deixa a equipe paulista com os mesmos 26 pontos do Palmeiras, que foi derrotado pelo Ceará no sábado, mas segue na ponta por ter saldo de gols superior (14 contra sete)

Um chute violento e preciso do atacante Marinho no segundo tempo garantiu ao Santos a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo na manhã deste domingo, no Engenhão, em duelo da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol premiou o time que mais tentou jogar na partida, muito brigada e que contou com duas expulsões, uma de cada lado. O resultado deixa a equipe paulista co...