Esporte Com golaço de Luan, Corinthians busca empate contra o Fortaleza O Corinthians termina a rodada na 12ª colocação, com cinco pontos. O Fortaleza, com o mesmo número de pontos, está na 14ª posição

O Corinthians empatou com o Fortaleza por 1 a 1, nesta quarta-feira (26), na Arena de Itaquera, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista saiu perdendo no início do segundo tempo, com gol de Romarinho, mas empatou após quatro alterações de Tiago Nunes. Entre elas, o treinador colocou Luan no lugar de Araos na posição de armador e viu o camisa 7 marcar u...