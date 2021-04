Esporte Com golaço de letra, Jataiense vence o Anápolis e respira no Goianão Lelo, aos 36 minutos do 2º tempo, marcou o gol do primeiro triunfo da Raposa do Sudoeste na competição estadual

Depois de oito rodadas, enfim a Jataiense venceu a primeira partida no Campeonato Goiano 2021. Nesta quinta-feira (15), em jogo remarcado da 5ª rodada, no Arapucão, a Raposa do Sudoeste venceu o Anápolis por 1 a 0, com um belo gol do atacante Lelo. O camisa 9 fez de letra o gol do triunfo alviverde, no final do 2º tempo. Com o resultado, a Jataiense chegou aos 5...