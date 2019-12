Esporte Com golaço de Gomis, Al Hilal bate o Espérance e vai enfrentar o Flamengo O duelo está marcado para a terça-feira (17), às 14h30 (horário de Brasília), no Khalifa International Stadium

O adversário do Flamengo nas semifinais do Mundial de Clubes será o Al Hilal. Ex-time do técnico Jorge Jesus, a equipe saudita derrotou o Espérance, da Tunísia, por 1 a 0, neste sábado (14), no Jassim Bin Hamad Stadium, em Doha, no Catar, e agora vai enfrentar a equipe rubro-negra. O francês Gomis saiu do banco para marcar o gol da vitória. O duelo está marcado par...