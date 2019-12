Esporte Com golaço de falta e assistência de Neymar, PSG bate o Montpellier de virada Time de brasileiro vence por 3 a 1 e conquista quarta vitória seguida no torneio. Equipe é líder do Campeonato Francês com 39 pontos

O entrosamento afinado de Neymar, Mbappé e Icardi garantiu ao Paris Saint-Germain mais uma vitória no Campeonato Francês. Neste sábado, em duelo contra o Montpellier fora de casa, o time de Paris fez um primeiro tempo ruim e saiu atrás no placar. No entanto, cresceu no segundo tempo à medida que seus craques assumiram o protagonismo e venceu o jogo por 3 a 1. A vitór...