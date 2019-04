Esporte Com golaço de Daniel Alves, PSG vence Nantes e vai à final da Copa da França Rival do time parisiense será o Rennes, que bateu o Lyon por 3 a 2

Com a conquista do Campeonato Francês praticamente assegurada, o Paris Saint-Germain agora está a um jogo de outro título nacional na temporada 2018/2019 no futebol nacional. Nesta quarta-feira (3), o time superou o Nantes por 3 a 0, no Parque dos Príncipes, e se garantiu na decisão da Copa da França. O rival do PSG vai ser o Rennes, que na terça-feira (2) avançou...