Esporte Com golaço de Chico, Atlético-GO bate Santos na Vila Com técnico interino, Dragão conquista a terceira vitória como visitante e sobe na classificação. Rubro-negro encerra invencibilidade de 12 jogos do Peixe

De uma vez só, o Atlético-GO quebrou duas marcas na vitória conquistada na noite de quarta-feira (14), sobre o Santos, na Vila Belmiro. O Dragão terminou com a invencibilidade de 12 partidas do Peixe (nove pela Série A e três pela Copa Libertadores) e acabou com o tabu de nunca ter vencido a equipe paulista em Santos. Até então, eram três vitórias santistas: por ...