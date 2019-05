Esporte Com golaço de Chará no fim, Atlético-MG derrota Vasco no Rio Com seis pontos, Galo é vice-líder da Série A do Campeonato Brasileiro, enquanto Vasco segura lanterna

Com golaço do atacante colombiano Chará aos 45 minutos do segundo tempo, o Atlético-MG venceu o Vasco por 2 a 1, em São Januário, e conquistou nesta quarta-feira (1º) sua segunda vitória em dois jogos no Campeonato Brasileiro. Elias fez o outro gol atleticano, em petardo de longe, enquanto Maxi López marcou para o clube cruzmaltino. O Vasco chega à sua segunda der...