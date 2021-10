Esporte Com golaço de Alaba e Camp Nou lotado, Real vence o Barcelona pelo Espanhol Com o resultado, o Real Madrid chega aos 20 pontos, e segue no topo da tabela

Mesmo em um Camp Nou lotado, o Real Madrid venceu o clássico contra o Barcelona por 2 a 1, com direito a um golaço do zagueiro Alaba, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o Real Madrid chega aos 20 pontos, e segue no topo da tabela, ao lado de Sevilla e da Real Sociedad, que têm o mesmo número de pontos, mas levam desvantagem nos cr...