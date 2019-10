Esporte Com gol polêmico nos acréscimos, Cruzeiro cede empate à Chapecoense fora de casa Clube mineiro estava próximo de encerrar um jejum de sete jogos sem vitória no Brasileiro, mas sofreu um gol aos 50 minutos do 2º tempo

O Cruzeiro estava muito próximo de encerrar um jejum de sete jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, mas sofreu um gol polêmico aos 50 minutos do segundo tempo e acabou cedendo o empate para a Chapecoense, por 1 a 1, na Arena Condá, neste domingo, pela 25ª rodada. No último lance da partida, Arthur Gomes finalizou, Fábio rebateu e Camilo não desperdiçou no rebote. ...