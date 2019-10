Esporte Com gol nos acréscimos, Vasco vence Atlético-MG de virada fora de casa Com o resultado, o Vasco chegou aos 27 pontos, na 13ª posição, sonhando com uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana e com oito de vantagem para a zona de rebaixamento

Com um gol marcado nos acréscimos do segundo tempo, o Vasco superou, de virada, o Atlético Mineiro por 2 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Independência, em duelo que havia sido adiado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Rossi deixou o banco de reservas foi decisivo para o triunfo ao marcar um gol de pênalti e dar o passe para o outro. Com o resultado...