Esporte Com gol nos acréscimos, Liverpool bate o Tottenham e retoma a liderança do Inglês Alderweireld, zagueiro do Spurs, marcou contra aos 45 minutos do 2º tempo após jogada do egípcio Salah

Com drama e emoção, o Liverpool está, mais uma vez, de volta à liderança do Campeonato Inglês. Um gol contra nos acréscimos definiu a vitória por 2 a 1 sobre o Tottenham neste domingo (31), em casa, no Anfield Road, e fez com que a equipe do técnico Jürgen Klopp retomasse a ponta na classificação, assumida temporariamente pelo Manchester City no sábado. O triunfo, o ...