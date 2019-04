Esporte Com gol nos acréscimos, Goiás é eliminado da Copa do Brasil sub-20 Esmeraldino estava levando a decisão para os pênaltis, mas levou o gol da derrota por 3 a 2 para o Cruzeiro aos 46 minutos do 2º tempo

O Goiás lutou muito diante do Cruzeiro, mas foi eliminado na 2ª fase da Copa do Brasil Sub-20. Após o empate em 0 a 0 em Goiânia, o time esmeraldino estava levando a decisão para os pênaltis no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, mas acdabou sofrendo o gol da derrota por 3 a 2, aos 46 minutos do 2º tempo. O Cruzeiro abriu 2 a 0 ainda no 1º tempo, com gols d...