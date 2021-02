Esporte Com gol nos acréscimos, Ceará vence o Botafogo no adeus de Prass Com o resultado, o Ceará terminou o campeonato na 11ª posição. Já o Botafogo encerrou na lanterna do torneio, na 20ª colocação

Com um gol aos 48 minutos do segundo tempo, o Ceará venceu o Botafogo por 2 a 1 nesta quinta-feira (25), na Arena Castelão, pela rodada de encerramento do Brasileiro. A partida marcou a aposentadoria do goleiro Fernando Prass e a confirmação do time de Guto Ferreira na próxima edição da Copa Sul-Americana. O gol que cravou vitória foi anotado por Saulo Mineiro. Pedro ...