Com gol nos acréscimos, Botafogo vira sobre CSA e sobe ao 4º lugar do Brasileirão

Com gol aos 48 minutos do segundo tempo, marcado por Alex Santana, o Botafogo derrotou o CSA de virada pelo placar de 2 a 1, na noite deste domingo, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela oitava rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Botafogo pulou para a quarta posição, com 15 pontos, quatro atrás do líder Palmeiras. Santos, com 17, e Atlético-MG, com 15, complet...