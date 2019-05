Esporte Com gol nos acréscimos, Atlético-MG bate Ceará e segue 100% no Brasileirão

Após exibir dificuldades ao longo de 90 minutos, o Atlético Mineiro buscou sua terceira vitória neste Brasileirão nos acréscimos, diante do Ceará, neste sábado. Jogando na Arena Castelão, em Fortaleza, o time visitante venceu por 2 a 1, graças a um gol anotado aos 47 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Atlético manteve o aproveitamento de 100% neste início...