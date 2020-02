Esporte Com gol no início, Vila Nova perde e é ultrapassado pelo Grêmio Anápolis Gustavo Henrique marcou aos 2 minutos do 1º tempo. Tigre cai para 6ª colocação e Raposa entra no G-4. Com conclusão da rodada, equipes podem perder posições

Depois de duas vitórias seguidas, o Vila Nova foi derrotado pelo Grêmio Anápolis, nesta sexta-feira (21), no estádio Jonas Duarte, por 1 a 0. O único gol do jogo saiu logo aos 2 minutos do 1º tempo, em contra-ataque, do atacante Gustavo Henrique. O Grêmio Anápolis chega aos 10 pontos e ocupa a 4ª colocação. O Vila Nova se mantém com oito pontos e cai para 6ª pos...