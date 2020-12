Esporte Com gol no fim, RB Bragantino vence Fortaleza e se afasta da zona da degola Equipe paulista subiu à 10ª posição com 31 pontos, colocação que era do Leão, que fica em 11º com 30 pontos

Em jogo com emoção até o fim, o Red Bull Bragantino venceu o Fortaleza por 2 a 1, em Bragança Paulista, e se afastou da zona de rebaixamento. Os gols da equipe da casa foram marcados por Carlinhos, contra, e Thonny Anderson. De pênalti, Juninho fez o gol do Fortaleza. Com a vitória, o Red Bull Bragantino saltou na tabela e chegou à décima colocação com 31 pontos...