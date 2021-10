Esporte Com gol no fim e confusão, Fortaleza vence Chapecoense e cola no Flamengo Leão vai aos 45 pontos e segue em 3º, na faixa de classificação direta à Libertadores. Verdão segue na lanterna com 13 pontos

A partida em Chapecó foi sofrida para ambas as equipes, com direito a confusão no fim do segundo tempo, mas o Fortaleza bateu a Chapecoense por 2 a 1 na noite deste sábado (16), na Arena Condá, pela 27ª rodada do Brasileirão, e encostou no Flamengo, vice-líder do campeonato. Os gols foram marcados por Bruno Melo, Rodriguinho e Yago Pikachu. Com o resultado, o time...