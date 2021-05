Esporte Com gol no fim, Cuiabá empata com o Juventude em sua estreia na Série A Já eliminados na Copa do Brasil, ambos os times voltarão a jogar somente no próximo fim de semana. O Juventude receberá o Athletico-PR e o Cuiabá visita o Fluminense

Em sua primeira partida na Série A do Brasileirão, o Cuiabá empatou por 2 a 2 com o Juventude na partida que abriu a edição 2021 do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá abriu o marcador no primeiro tempo com Jonathan Cafu, mas depois sofreu a virada com Wescley e Matheus Peixoto. Aos 42 da etapa complementar, o time comandado por Alberto Valentim alcançou o empate com El...