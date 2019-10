Esporte Com gol no fim, Chelsea vence Ajax na Holanda e se iguala a rival na liderança No próximo dia 5 de novembro, pela quarta rodada do Grupo H, o Chelsea voltará a encarar o Ajax, em Londres, com a chance de assumir a primeira posição

Com um gol do belga Michy Batshuayi, aos 40 minutos do segundo tempo, o Chelsea obteve uma importante vitória, nesta quarta-feira, ao derrotar o Ajax por 1 a 0, em Amsterdã, pela terceira rodada do Grupo H da Liga dos Campeões. Com o resultado, o time do técnico Frank Lampard chegou aos mesmos seis pontos da equipe holandesa, que só está na liderança por possuir...