Com gol no fim, Atlético de Madrid mantém liderança e 100%; Real volta a tropeçar

Foi com emoção que o Atlético de Madrid confirmou a liderança isolada do Campeonato Espanhol. O time do técnico argentino Diego Simeone chegou a estar perdendo para o modesto Eibar por 2 a 0, neste domingo, mas virou para 3 a 2, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, e manteve os 100% de aproveitamento em um campeonato que tem um início surpreendente, com tropeços d...