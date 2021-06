Esporte Com gol no fim, Aliança vence e se classifica no Brasileiro Feminino A2 Equipe goiana bateu o Juventude, da Bahia, com gol aos 48 minutos do 2º tempo e garantiu vaga nas oitavas de final da competição nacional

No sufoco, já nos acréscimos do segundo tempo, o Aliança venceu o Juventude-BA e avançou no Brasileiro Feminino A2. A equipe goiana garantiu vaga nas oitavas de final e lutará pelo acesso à elite da competição. Caso caia em qualquer fase, sem garantir a ascensão de Divisão, o clube já garantiu participação na próxima edição da Segundona. O jogo parecia que seria tra...