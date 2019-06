Esporte Com gol na prorrogação, França vence e elimina Brasil no Mundial Feminino O resultado manteve o tabu de o Brasil nunca ter vencido a França no feminino. Em nove partidas na história, foram cinco empates e quatro derrotas. Francesas vão encarar Espanha ou Estados Unidos nas quartas de final

A França sofreu diante do Brasil, mas confirmou seu favoritismo em Le Havre, diante de 23.965 torcedores, a lotação máxima do estádio, pelas oitavas de final do Mundial Feminino, e avançou na competição. O triunfo por 2 a 1 na prorrogação garantiu a equipe anfitriã nas quartas de final, à espera do vencedor do duelo entre Estados Unidos e Espanha, que se enfrentarão n...