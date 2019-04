Esporte Com gol ilegal, Eintracht elimina Benfica e pegará Chelsea na semi da Liga Europa Frankfurt reverteu desvantagem de dois gols, enquanto o Chelsea passou susto após abrir 4 a 1 e ver o time checo marcar dois gols

Em um jogo no qual teve um gol irregular não anulado pela arbitragem, o Eintracht Frankfurt venceu o Benfica por 2 a 0, nesta quinta-feira (18), na Alemanha, e garantiu classificação às semifinais da Liga Europa. Com o resultado, a equipe avançou para encarar o Chelsea, que em outro duelo do dia derrotou o Slavia Praga por 4 a 3, em Londres, e também confirmou presença n...