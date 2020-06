Esporte Com gol histórico de Mertens, Napoli elimina Inter e faz final com a Juventus O belga se tornou o maior artilheiro da história do clube napolitano, com 122 gols

O Napoli garantiu vaga na final da Copa da Itália, neste sábado, ao empatar, por 1 a 1, no Estádio San Paolo, em Nápoles, com a Internazionale. No primeiro jogo, os napolitanos haviam vencido, por 1 a 0, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Mas a classificação napolitana não foi fácil. A Inter partiu para o ataque desde o início e conseguiu abrir o placar logo aos do...