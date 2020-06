Esporte Com gol e protesto antirracista de Marcelo, Real Madrid vence Eibar no Espanhol Em vez de comemorar, Marcelo optou por protestar ajoelhado no gramado e com o punho direito cerrado e levantado, ecoando as manifestações contra o racismo

Em seu primeiro compromisso no retorno do Campeonato Espanhol, o Real Madrid não foi brilhante, mas mostrou eficiência para vencer o Eibar por 3 a 1 neste domingo, no Estádio Alfredo Di Stéfano, pela 28ª rodada. O brasileiro Marcelo foi um dos destaques, por balançar as redes e por protestar contra o racismo. O triunfo reduz a desvantagem do Real Madrid em relação ...