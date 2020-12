Esporte Com gol do sorridente Maurinho, Vila Nova vence o Jacuipense no Olímpico Atacante foi “cornetado” nas redes sociais por não sorrir na foto de apresentação; Em sua estreia, o jogador marca o gol do triunfo colorado

Cornetado nas redes sociais durante a semana, o atacante Maurinho marcou o único gol da vitória do Vila Nova, neste sábado (5), contra o Jacuipense. O jogador de 30 anos foi anunciado como reforço na segunda-feira (30), e na arte utilizada pelo clube colorado ele aparece com feição séria e sem sorrir. Torcedores criticaram a “animação” do atleta, que em sua estreia marcou o tento do triunfo colorado. Com o resultado, o Vila Nova chega aos 31...