Esporte Com gol do brasileiro Joelinton, Newcastle quebra longo jejum contra o Tottenham Na próxima rodada, o Tottenham vai tentar a recuperação visitando o Arsenal, no domingo. Um dia antes, o Newcastle recebe o lanterna Watford para tentar engatar a segunda vitória na competição de pontos corridos

Um gol brasileiro causou a primeira derrota do Tottenham na nova temporada do Campeonato Inglês, neste domingo. Pela terceira rodada da competição, o Newcastle arrancou a vitória na casa do time londrino por 1 a 0, em jogo decidido pelo atacante Joelinton. Nascido na pequena cidade de Aliança (PE) e formado nas categorias de base do Sport, com rápida passagem pe...