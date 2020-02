Esporte Com gol de zagueiro, Vila Nova vence no Acre e segue na Copa do Brasil Adalberto marcou para o Tigre aos 11 minutos do 2º tempo. Próximo adversário será conhecido, nesta quinta-feira (13), no confronto entre Ponte Preta e Novo Hamburgo-RS

O Vila Nova venceu o Galvez-AC, por 1 a 0, nesta quarta-feira (12), na Arena Acreana. Com gol do zagueiro Adalberto, aos 11 minutos do 2º tempo, o Tigre conquistou a vaga na 2ª fase da competição. Na próxima fase, o equipe classificada pegará Ponte Preta ou Novo Hamburgo-RS. O confronto está marcado para esta quinta-feira (13), às 19h15, no estádio do Vale 1º tempo Os pri...