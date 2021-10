Esporte Com gol de zagueiro, Aparecidense vence Cianorte-PR e vai às quartas da Série D Camaleão derrotou adversário paranaense em Aparecida de Goiânia e está a dois jogos do acesso à Série C

Um gol do zagueiro Wesley Matos, aos 16 minutos do segundo tempo, em partida disputada na tarde deste sábado (2), definiu a classificação da Aparecidense às quartas de final da Série D do Brasileiro. Jogando em casa, no Estádio Annibal Batista de Toledo, a equipe de Aparecida de Goiânia venceu apertado o Cianorte-PR, por 1 a 0 - no primeiro jogo, houve o...