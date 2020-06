Esporte Com gol de volante goiano, Sevilla vence o clássico diante do Betis na volta do Espanhol Fernando Reges, ex-Vila Nova, marcou o 2º gol da vitória do Sevilla no clássico de Andaluzia. Partida foi disputada sem público, mas com torcida virtual

Após pouco mais de três meses de paralisação, o dérbi da Andaluzia marcou o retorno do Campeonato Espanhol, nesta quinta-feira. Com total domínio do jogo, o Sevilla derrotou o Betis, por 2 a 0, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 28ª rodada da competição. Se fora de campo todas as determinações do protocolo de segurança foram adotadas e seguidas para evitar cont...