Esporte Com gol de Vina, Ceará leva a melhor em clássico e derrota Fortaleza Com o resultado, o Vozão chegou a dez pontos na tabela. O Leão, por sua vez, seguiu com oito. Na próxima rodada, o time alvinegro encarar o Santos, enquanto o Fortaleza vai enfrentar o Flamengo

O Ceará venceu o Fortaleza por 1 a 0 nesta quarta-feira (2), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada no Castelão, em Fortaleza. O gol da vitória foi marcado por Vina, aos 43 minutos do primeiro tempo. Charles foi lançado por Sobral pela direita, se esforçou e conseguiu o cruzamento: Vina chegou de trás e tocou de primei...