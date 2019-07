Esporte Com gol de Vagner Love, Corinthians vence CSA em casa Time de Fábio Carille chega aos 15 pontos, na oitava posição, e está com um jogo a menos

O Corinthians derrotou o CSA por 1 a 0, neste domingo (14), na arena do clube em Itaquera, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, e conquistou a quarta vitória na competição, graças a um gol marcado por Vagner Love no fim do segundo tempo. Com o resultado, o time de Fábio Carille chegou aos 15 pontos, na oitava posição (com um jogo a menos) e encostou no G6, a zo...