Com gol de Suárez, Uruguai bate Panamá no último amistoso antes da Copa América

A seleção do Uruguai venceu o Panamá, por 3 a 0, nesta sexta-feira, em Montevidéu, no seu último amistoso antes da disputa da Copa América. O time do técnico Oscar Tabárez abriu o placar com Maxi Gómez no primeiro tempo e contou com boa atuação dos atacantes Cavani e Suárez, que também balançou as redes, para liquidar de vez os panamenhos. Para Suárez, o gol foi i...